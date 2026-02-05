Atalanta sfida Juventus in Coppa Italia | diretta della partita iniziata

Questa sera l’Atalanta affronta la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita è appena iniziata e i tifosi sono già in fermento. L’Atalanta punta a sorprendere la squadra torinese, mentre la Juventus cerca di avanzare in questa competizione. I primi minuti sono intensi, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio ritmo.

Il match dei quarti di finale della Coppa Italia si svolgerà oggi, giovedì 5 febbraio 2026, al Gewiss Stadium di Bergamo, tra l’Atalanta e la Juventus. La partita, in diretta televisiva e streaming, rappresenta uno dei momenti più attesi della competizione, con due squadre che stanno affrontando un’importante fase del calendario. Le due formazioni saranno in campo per un incontro a eliminazione diretta, con il vincitore che avrà diritto a un posto in semifinale. Il match è previsto per le 20:08 ore locali, in un’area del circuito che negli anni ha visto molte emozioni, soprattutto con il passaggio delle squadre nel ruolo di protagoniste in ambito nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giovedì sera l’Atalanta sfida la Juventus nei quarti di Coppa Italia.

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus è appena terminata.

