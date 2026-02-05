Questa sera la New Balance Arena si riempie di luci per il match di coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre scendono in campo per una sfida decisiva, con i tifosi pronti a seguire tutto in diretta tv e streaming. La partita è il momento più atteso dei quarti e, fin da ora, si prevedono emozioni e colpi di scena.

Luci accese alla New Balance Arena per l’appuntamento più atteso dei quarti di finale di Coppa Italia. Atalanta e Juventus si sfidano questa sera, giovedì 5 febbraio, in un match secco che vale l’accesso alla semifinale contro la vincente di Bologna-Lazio. In caso di parità al triplice fischio, si procederà immediatamente con i calci di rigore per stabilire chi proseguirà la corsa verso il trofeo. Palladino lancia il tridente pesante: alle spalle di Scamacca agiranno Raspadori e De Ketelaere, con Zalewski e Bellanova pronti a spingere sulle fasce. La risposta di Spalletti è affidata al talento di Conceicao e alla fisicità di Jonathan David come terminale offensivo, con la curiosità tattica di vedere Koopmeiners schierato in linea difensiva contro il suo passato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Atalanta-Juventus, quarti di Coppa Italia: dove vederla in tv e streaming

