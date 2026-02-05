Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali: la partita si aspetta molto combattuta, con entrambe pronte a dare il massimo. La sfida si prevede intensa e aperta a ogni risultato.

Il confronto tra Atalanta e Juventus nei quarti di Coppa Italia 20252026 si prospetta come uno scontro decisivo, caratterizzato da intensità, qualità tecnica e una posta in palio elevata. Le due squadre, con percorsi differenti, mirano a qualificarsi per le semifinali e mantengono alto il livello di concentrazione in vista di una serata che promette match molto tattici e segmenti di gioco offensivi controllati. Il match, programmato per le ore 21:00, rientra nel quadro delle eliminatorie della competizione nazionale, con le formazioni schierate dai rispettivi allenatori per tentare la strada verso la fase successiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali per la finale di Coppa Italia

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Giovedì sera l’Atalanta sfida la Juventus nei quarti di Coppa Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streaming.

Atalanta-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Palladino, rebus Yildiz, ci sono Boga e HolmAtalanta-Juventus, formazioni ufficiali Coppa Itala: le scelte di Spalletti e Palladino per il quarto di finale di Bergamo. Rebus Yildiz, ci sono Boga e Holm. sport.virgilio.it

Coppa Italia 2025-2026: Atalanta-Juventus, le probabili formazioniLa partita tra Atalanta e Juventus è in programma oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 21.00 alla New Balance Arena di Bergamo. sportal.it

Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook

Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia x.com