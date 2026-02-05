Atalanta-Juventus Coppa Italia 05-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio e pochi gol

Questa sera la partita tra Atalanta e Juventus apre il secondo quarto di finale di Coppa Italia alla New Balance Arena. Le due squadre scendono in campo con molte aspettative, anche se le quote e i pronostici indicano equilibrio e pochi gol. I tifosi sono pronti a vivere un'ora di calcio intenso, con le formazioni ufficiali che sono state annunciate pochi minuti fa. La sfida promette di essere combattuta, ma senza grandi sorprese nel punteggio.

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia va in scena alla New Balance Arena e lo giocano Atalanta e Juventus. La Dea, settima in campionato, ha una grande chance di guadagnarsi l'Europa col successo nella coppa nazionale, e sogna inoltre di tornare a vincere la coppa dopo oltre sessant'anni dalla prima e unica volta.

