In campo, Atalanta e Juventus si sfidano ai quarti di Coppa Italia. La partita si sblocca al 25° minuto, quando Scamacca segna il gol che porta avanti i bergamaschi. La Juventus cerca il pareggio, ma la difesa dell’Atalanta resiste bene. La partita si mantiene combattuta, con occasioni da entrambe le parti. I tifosi sugli spalti seguono con entusiasmo questa sfida tesa e piena di emozioni.

In campo Atalanta e Juventus si affrontano ai quarti di Coppa Italia, offrendo una cornice tattica definita e protagonisti in evidenza. La sfida è inserita nel percorso verso la finale e mette in primo piano le scelte di formazione e le dinamiche di una fascia di gioco che potrebbe decidere l’esito dell’incontro. La cronaca e la diretta LIVE della partita sono riportate per offrire una ricostruzione in tempo reale degli episodi chiave, accompagnata dalla valutazione della moviola e dalla sintesi degli episodi principali. Nel quadro della formazione e della panchina emergono i protagonisti principali, tra giocatori e membri dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Atalanta-Juventus 1-0 in diretta: Scamacca firma il vantaggio!

Segui live la sfida tra Atalanta e Cagliari, valida per la 15ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultato, cronaca e protagonisti.

L’Atalanta batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia grazie al rigore di Scamacca.

