L’Atalanta batte la Juventus 1-0 nel quarto di finale di Coppa Italia. La partita si decide già nel primo tempo, quando Scamacca segna un rigore che porta avanti i bergamaschi. La Juventus prova a reagire, ma non riesce a trovare il pareggio. La squadra di Gasperini si difende bene e conquista una vittoria importante, che la proietta verso le semifinali.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l’Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 1-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 43? JUVE IN AVANTI – I bianconeri ci provano con Conceicao soprattutto, ma la Dea si chiude e non lascia spazi alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE: decide la prima frazione di gara il rigore di Scamacca

Approfondimenti su Atalanta Juve

L’Atalanta batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia grazie al rigore di Scamacca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Juve

Argomenti discussi: Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare.

Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniAi quarti di finale di Coppa Italia va in scena il big match tra Atalanta e Juventus: tutte le informazioni sulla gara, come vederla in diretta tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori ... goal.com

Atalanta-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: gol di Scamacca su rigoreLa diretta live di Atalanta-Juventus di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

#Atalanta- #Juve diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE x.com

Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook