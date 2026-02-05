Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE | assalto dei bianconeri!

La partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si è chiusa con un risultato di 1-0 a favore dei bergamaschi. La Juventus ha spinto forte nel secondo tempo, cercando il pareggio, ma l’Atalanta ha resistito e alla fine ha ottenuto la vittoria. La gara è stata combattuta, con tante occasioni da entrambe le parti. La Juventus ha fatto pressione, ma la squadra di casa ha difeso bene e ha trovato il gol decisivo. I tifosi sono usciti dallo stadio con il sorriso, aspettando la semifinale.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l’Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 1-0: sintesi e moviola. 56? 53? CHE PARTITA! – Si aprono gli spazi adesso e ci sono continui ribaltamenti di fronte in campo, fa un parte bel cross di Cambiaso, dall’altra ci prova Zappacosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE: assalto dei bianconeri! Approfondimenti su Atalanta Juve Atalanta Juve Coppa Italia 0-0 LIVE: bianconeri subito pericolosi! La partita tra Atalanta e Juventus nei quarti di Coppa Italia si è aperta subito con i bianconeri che sono andati vicini al gol. Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: le formazioni ufficiali, quante sorprese tra i bianconeri! Le squadre scendono in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Ultime notizie su Atalanta Juve Argomenti discussi: Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare. Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniAi quarti di finale di Coppa Italia va in scena il big match tra Atalanta e Juventus: tutte le informazioni sulla gara, come vederla in diretta tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori ... goal.com Atalanta-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: gol di Scamacca su rigore, via secondo tempoLa diretta live di Atalanta-Juventus di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Atalanta- #Juve diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE x.com Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook

