Assolto il sindaco di Acquaviva dopo le indagini sui lavori alle mura

Assolto il sindaco di Acquaviva, Sante Infriccioli, che era finito sotto inchiesta per i lavori alle mura storiche del paese. Il tribunale di Ascoli Piceno ha deciso che non ci sono prove sufficienti per accusarlo di aver commesso irregolarità. Infriccioli torna a gestire tranquillamente l’amministrazione comunale, mentre le indagini si concludono senza conseguenze penali.

**Acquaviva Picena, 5 febbraio 2026 –** Il sindaco Sante Infriccioli è stato assolto dal tribunale di Ascoli Piceno per non aver commesso l'atto accusato: un controllo insufficiente nei confronti dei lavori conservativi delle mura storiche del paese. La sentenza, resa il 30 gennaio, ha definito l'imputazione di omesso controllo della sicurezza in cantiere come non provata. L'evento ha coinvolto una procedura penale aperta a causa di un verbale dei carabinieri del lavoro, datato l'8 agosto 2024, che aveva evidenziato criticità nel ponteggio metallico installato per l'intervento. Secondo l'accusa, il sindaco non aveva controllato o non aveva effettivamente garantito il rispetto delle norme di sicurezza.

