Dal 2020 ad oggi, le risorse dedicate all’assistenza scolastica ai disabili sono praticamente raddoppiate. L’amministrazione Parcaroli risponde alle critiche, confermando i numeri ufficiali e smentendo le voci negative circolate di recente.

Risorse investite quasi raddoppiate, dal 2020 ad oggi, per l’assistenza scolastica ai disabili: è quanto controbatte, dati alla mano, l’amministrazione Parcaroli, in risposta alle false critiche e informazioni circolate sul tema nei giorni scorsi. La spesa comunale destinata all’assistenza scolastica per gli alunni con disabilità ha conosciuto un aumento costante e significativo, come sottolineato dal Comune di Macerata, "segno dell’attenzione e dell’impegno in un settore di primaria importanza". Secondo i dati, si è passati da 426.314,77 euro investiti nel 2020 a 591.233,36 euro nel 2021; 614. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assistenza scolastica ai disabili. Raddoppiate le risorse dal 2020

