Assicurazioni Next passa alla fase attiva con alleanza con Passero | progetto in esecuzione

Alleanza Assicurazioni ha annunciato che il progetto Next è ufficialmente in fase attiva. Davide Passero, amministratore delegato, ha comunicato che ora si passa alla fase esecutiva, confermando che l’azienda sta muovendo i primi passi concreti dopo il lancio avvenuto il 9 ottobre.

**Alleanza Assicurazioni, ad Passero: "Progetto Next entra nella fase esecutiva"** Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, ha annunciato ufficialmente l'ingresso nella fase esecutiva del progetto *Next*, lanciato lo scorso 9 ottobre. Il movimento, ormai iniziato, mira a ristrutturare il modello operativo e strategico della compagnia con un forte sulla consulenza professionale, la protezione, la previdenza, il risparmio e l'investimento. L'operazione, iniziata ufficialmente a Genova con la Convention 2026 *'Next To The Future'*, rappresenta un importante step verso una nuova era di trasformazione industriale, che vede il settore assicurativo sempre più integrato con il mondo finanziario.

