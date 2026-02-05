Un nuovo assetto stradale cambia la viabilità in via XX Settembre. I lavori prevedono limiti di velocità, la soppressione di alcune corsie e la sospensione temporanea della corsia ciclabile. La strada ora appare più stretta e più lenta, con residenti e automobilisti che si confrontano con i cambiamenti. La città ha deciso di intervenire per migliorare la sicurezza, ma il traffico si fa più congestionato per chi passa di lì ogni giorno.

**Un nuovo assetto stradale modifica la viabilità in via XX Settembre, con limiti di velocità, soppressione di corsie e temporanea sospensione della corsia ciclabile. Le modifiche, che partono dalle 21 di oggi, giovedì 5 febbraio, saranno attive fino al 31 marzo.** Le operazioni sono legate ai “Quattro assi” del trasporto pubblico locale, un progetto strategico per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei mezzi pubblici nella città. La modifica riguarda il tratto di via XX Settembre tra via Fiume e via Galata, in direzione piazza De Ferrari. A partire da questa data, l’assetto della strada verrà temporaneamente riconfigurato: la corsia riservata ai bus e la corsia ciclabile saranno soppresse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assi di forza modificano la viabilità in via XX Settembre

Approfondimenti su via XX Settembre

A partire da questa settimana, via XX Settembre cambia volto.

Da lunedì 19 gennaio, in via Cantore e via XX Settembre, avranno inizio i lavori per la posa dei nuovi cavidotti, nell’ambito del progetto dei Quattro Assi del Trasporto Pubblico Locale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su via XX Settembre

Assi di forza, avanzano i cantieri in centro. Giovedì nuova commissione a SampierdarenaAssi di forza, avanzano i cantieri in centro. Giovedì nuova commissione a Sampierdarena ... msn.com

Tpl, per Legambiente progetto assi forza Genova è inutileIl progetto di trasporto pubblico dei quattro assi di forza filoviari a Genova non sarà migliore dei bus che va a sostituire, eccezion fatta, forse, per qualche corsia protetta. Il progetto ha ... ansa.it

https://yemeikenotizie.altervista.org/via-cantore-quattro-assi-di-forza-assemblea-pubblica-a-sampierdarena/ Sampierdarena Giovedì 5 febbraio alle 15:00 al Centro Civico Buranello seduta pubblica della Commissione II Municipio Centro Ovest su viabilità e facebook