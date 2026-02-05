Assalti ai bancomat con la tecnica della ' marmotta' | 5 arresti Nel covo trovati 20mila euro

La banda della ‘marmotta’ ha colpito ancora. Cinque persone sono finite in manette dopo aver messo a segno diversi assalti a bancomat tra Grazzanise, Bellona e Santa Maria a Vico. Usavano l’esplosivo per far saltare gli sportelli e portare via i soldi. Durante le operazioni della polizia, nel covo sono stati trovati 20mila euro in contanti. I dettagli dell’indagine continuano a emergere.

Sono stati arrestati i cinque componenti della banda della 'marmotta', che ha messo a segno colpi in diversi istituti di credito - tra cui quelli di Grazzanise, Bellona e Santa Maria a Vico - facendo saltare gli sportelli Atm con l'esplosivo. I carabinieri di Taranto hanno smantellato una banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat. È di cinque persone fermate e quasi un milione di euro sottratti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro una serie di assalti esplosivi ai bancomat. Decine di assalti ai bancomat nel Tarantino e in tutto il Sud Italia, una refurtiva di 1 milione di euro: nella notte arrestati 5 uomini.

