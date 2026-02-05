La polizia ha arrestato cinque persone tra Taranto e Bari, coinvolte in una serie di assalti a sportelli bancomat. I carabinieri hanno eseguito i fermo di indiziati di delitto, anche in Campania, per mettere fine a una banda che ha colpito in diverse zone. Gli uomini dell’arma stanno ancora analizzando i dettagli delle operazioni.

Stando all’accusa, i cinque per i quali sono scattate le misure cautelari hanno realizzato vari assalti a sportelli bancomat. Accaduti di recente in vari paesi del tarantino ma anche talvolta in Basilicata. I carabinieri hanno operato gli arresti fra provincia di Taranto e città metropolitana di Bari, nonché in Campania. —– Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella giornata di ieri, la Procura della Repubblica di Taranto, all’esito di una complessa e rapida attività investigativa svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di cinque persone, gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, di una lunga serie di assalti ai danni di sportelli bancomat commessi mediante l’utilizzo di ordigni esplosivi artigianali (c. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Assalti a sportelli bancomat: cinque arresti fra tarantino e barese Carabinieri, fermo di indiziati di delitto: anche in Campania

La polizia ha arrestato cinque persone tra Taranto e Bari, accusate di aver messo a segno diversi assalti a sportelli bancomat.

Questa mattina i carabinieri di Cerignola hanno arrestato alcuni uomini sospettati di aver preso di mira sportelli bancomat e Postamat tra Puglia e altre regioni.

