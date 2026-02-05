Askatasuna Meloni | Doppiopesismo da parte di certa magistratura rende difficile sicurezza cittadini

Il governo accusa alcune parti della magistratura di avere un doppiopesismo che complica la sicurezza dei cittadini. La vicenda più recente riguarda un agente che, pochi giorni fa, ha sparato a uno spacciatore armato di pistola. Solo dopo si è scoperto che l’arma era a salve, ma il fatto ha generato polemiche e tensioni tra le forze dell’ordine e la giustizia. La leader di Fratelli d’Italia non ha nascosto il suo scontento, sottolineando come questa situazione metta a rischio la sicurezza di chi vive nelle strade.

"Qualche giorno fa un agente spara a uno spacciatore che gli puntava addosso una pistola, e poi si è scoperto che la pistola era a salve. Chiaramente, l'agente non lo può sapere e quell'agente viene indagato per omicidio volontario. Mentre il signore che è agli arresti domiciliari" per i fatti di Torino, "quello è indagato per violenza contro pubblico ufficiale. Ma perché, portarsi un martello da casa e prendere a martellate la gente non è tentato omicidio? Allora io penso ci sia un doppiopesismo di certa parte della magistratura e penso che questo renda un po' difficile essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini".

