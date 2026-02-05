Askatasuna Lo Russo replica a Piantedosi | Governo in difficoltà alibi per nascondere mancanze in ordine pubblico

La tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine si riaccende dopo le dichiarazioni di Lo Russo. Il sindaco di Torino risponde alle critiche di Piantedosi, accusando il governo di essere in difficoltà e di usare l’ordine pubblico come alibi per nascondere le mancanze. La protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna si avvicina e il clima si fa sempre più caldo.

Guadagna campo il fuoco delle polemiche sul corteo nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Alle parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che nelle ultime 48 ore ha riferito sugli scontri sia alla Camera che al Senato, ha risposto il sindaco Stefano.

