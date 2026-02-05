askatasuna insorge il centrodestra uno schiaffo a chi indossa la divisa

Il centrodestra attacca duramente il governo dopo le decisioni sui domiciliari per Angelo Simionato e la scarcerazione di altri coinvolti negli scontri a Torino. L’insurrezione politica si fa sentire forte, con molti esponenti che parlano di un “schiaffo a chi indossa la divisa”. La rabbia tra gli alleati di maggioranza cresce, mentre si susseguono le prese di posizione e le polemiche.

Sdegno, rabbia e stupore: sono i sentimenti prevalenti, tra gli esponenti della maggioranza, in merito alla concessione dei domiciliari per Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto accusato di avere preso parte all'aggressione selvaggia del poliziotto Alessandro Calista, e alla scarcerazione, con obbligo di firma, di altre due persone arrestate per gli scontri con le Forze dell'ordine di sabato scorso, a Torino, nel corso del corteo a favore di Askatasuna. Il primo a commentare sui social quanto deciso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale torinese, all'esito dell'udienza di convalida, è stato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega: «Già a piede libero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Askatasuna, l'università, ha concesso l'uso dell’aula al Campus Einaudi per un’assemblea, suscitando reazioni politiche.

Askatasuna, sgomberato il centro sociale di Torino

