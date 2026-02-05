Askatasuna chiede a Fratelli d’Italia Asti di dissociarsi dalla sinistra violenta | Senza se e senza ma

Askatasuna chiede a Fratelli d’Italia Asti di prendere posizione netta contro la violenza dei manifestanti di sinistra. In un comunicato congiunto, l’associazione e Luigi Giacomini, coordinatore provinciale di FdI, invitano la sinistra locale a dissociarsi senza tentennamenti. La richiesta arriva dopo episodi di violenza che, secondo Askatasuna, non devono essere tollerati né giustificati.

**Un comunicato firmato da Askatasuna e dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Asti, Luigi Giacomini, chiede alla sinistra locale di dissociarsi “senza se e senza ma” dai manifestanti violenti. La richiesta è arrivata dopo l’episodio di sabato scorso a Torino, dove i poliziotto sono stati aggrediti con martelli, bombe carta e pietre lanciate da gruppi di persone che hanno cercato di distruggere l’ordine pubblico.** A seguito dell’episodio di sabato 3 febbraio, durante una manifestazione a Torino, si è verificata una serie di atti di violenza contro le forze dell’ordine. I poliziotto sono stati colpiti da pietre, martelli, bombe carta contenenti chiodi — azioni che non soltanto hanno causato gravi feriti, ma che hanno anche messo a dura prova l’ordine pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Askatasuna Italia

Ultime notizie su Askatasuna Italia

