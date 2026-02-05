I dati degli ascolti tv del 4 febbraio mostrano che a vincere è stata la fiction L’Invisibile, mentre la soap Una nuova vita ha perso punti. La fiction con Anna Valle e Daniele Pecci ha ottenuto numeri migliori rispetto alla soap, che fatica a tenere il passo. È stato un giorno di sorprese per il pubblico televisivo.

I dati degli ascolti tv del 4 febbraio assegnano la vittoria a L'Invisibile, fatica la fiction di Anna Valle e Daniele Pecci Gli ascolti tv del 4 febbraio assegnano la vittoria a L'Invisibile, la serie evento dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro, benino Una nuova vita che però perde telespettatori rispetto alla prima puntata. In access è Stefano De Martino che continua a trionfare su quello che, fino a poco tempo fa, era un programma imbattibile.

Ascolti tv, vince L'Invisibile, mentre Una nuova vita perde punti

I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato il film

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro” abbia chiuso con il 22,3% di share, mentre “Una Nuova Vita” si ferma al 16,7%.

L’invisibile batte Una nuova vita e Affari tuoi vince ancora: gli ascoltiL'invisibile fa il bis e vince anche il 4 febbraio 2026: ecco gli ascolti della prima serata e non solo. Stefano de Martino torna a battere Gerry Scotti ... ultimenotizieflash.com

Ascolti tv ieri 4 febbraio: Lino Guanciale padrone, De Martino non si ferma piùL’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 22,3% di share, Una Nuova Vita cala al 16,7%, Affari Tuoi stacca La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

"L'invisibile", la fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro, vince la gara degli ascolti Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/linvisibile-la-fiction-sulla-cattura-di-matteo-messina-denaro-vince-la-gara-degli-ascolti #Linvisibile #fictionmatteomessin facebook

#Ascoltitv: Vince l’Invisibile, Guanciale doppia gli ascolti della soap turca. Bene il Milan x.com