Ascolti TV | Mercoledì 4 Febbraio 2026 L’Invisibile chiude al 22.3% Una Nuova Vita cala al 16.7%

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro” abbia chiuso con il 22,3% di share, mentre “Una Nuova Vita” si ferma al 16,7%. La serata si è concentrata sui programmi di prima serata, attirando un pubblico consistente su Rai1.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, su Rai1 L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro interessa 3.894.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 What’s Love? intrattiene 563.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Inter-Torino incolla davanti al video 2.461.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.328.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 539.000 spettatori (4%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 1.152.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato il film

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come “Una Nuova Vita” abbia raggiunto il 18,7% di share, mentre “Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero” si è fermato al 14,5%.

