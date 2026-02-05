Ascolti tv i dati del 4 febbraio 2026

I dati degli ascolti tv del 4 febbraio 2026 mostrano che la fiction Rai ha attirato molto pubblico. Su Rai1, la serata è stata dominata da “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”, che ha coinvolto circa 3 milioni di spettatori. La serie ha riscosso successo, confermando ancora una volta il buon momento delle fiction protagoniste della rete pubblica.

La fiction Rai funziona. Nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, su Rai1 L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro coinvolge 3.894.000 spettatori pari al 22.3% di share dalle 21:50 alle 23:38. In onda su Canale5 Una Nuova Vita registra 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7% dalle 21:57 alle 00:02. Poi su Rai2 What’s Love? si ferma a  563.000 spettatori pari al 3.1%. Poi, su Italia1 Coppa Italia – Inter-Torino conquista 2.461.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (953.000 – 4.4%), Chi l’ha Visto? segna 1.328.000 spettatori (8.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (515. 🔗 Leggi su 361magazine.com

