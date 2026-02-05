Ascolti TV di mercoledì 4 febbraio 2026 | Rai1 vince la prima serata con L’Invisibile

Rai1 si aggiudica la serata di mercoledì 4 febbraio 2026 con il film L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, che ha portato a casa il maggior numero di spettatori. La rete pubblica ha battuto la concorrenza, mentre su Canale 5, il pomeriggio di Prima Serata con Chi l’ha Visto? ha ottenuto buoni ascolti. Affari Tuoi e L’Eredità continuano a dominare rispettivamente nell’Access e nel preserale.

Gli ascolti tv di mercoledì 4 febbraio 2026, hanno visto Rai1 conquistare la leadership del prime time grazie a L'Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, che interessa 3.894.000 spettatori pari al 22.3% di share nella fascia 21:50–23:38, risultando il programma più visto della giornata.

