Ascolti tv 4 febbraio | chi ha vinto tra Una nuova vita e L'invisibile Affari tuoi contro La ruota della fortuna

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera le audience si sono divise tra la fiction di Canale5,

Chi ha vinto tra la fiction di Canale5 Una nuova vita e la serie di Rai1 L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 4 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Una nuova vita Linvisibile

Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Mercoledì 28 gennaio, gli ascolti tv hanno mostrato differenze tra le due reti principali.

Ascolti tv 26 gennaio: chi ha vinto tra La preside e Zelig 30, Affari tuoi contro La ruota della fortuna

In questa giornata, si confrontano programmi televisivi di diverso genere: la serie Rai1

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Una nuova vita Linvisibile

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le Iene; Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L'Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono Farah; Ascolti tv, L’invisibile con Lino Guanciale vince con il 23.7%; Ascolti tv martedì 3 febbraio, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna.

ascolti tv 4 febbraioAscolti tv 4 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e L’invisibile, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra la fiction di Canale5 Una nuova vita e la serie di Rai1 L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro ... fanpage.it

Ascolti tv ieri 4 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 4 febbraio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 4 febbraio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.