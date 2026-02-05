Asc Ferrari risponde | Gestione trasparente

La Ferrari risponde alle polemiche sulla gestione dell’Asc Appennino, affermando che è trasparente. La transizione dall’Asp Don Cavalletti all’Asc non è stata facile. Ha provocato scontri politici e discussioni accese fin dall’inizio. La questione resta aperta, mentre le parti coinvolte cercano di chiarire le loro posizioni.

Il passaggio dall’Asp Don Cavalletti all’Asc Appennino è stato un percorso difficile e complesso che fin dall’origine a dato luogo a polemiche e a scontri politici per le diverse interpretazioni non condivise. All’ultimo attacco sulla gestione dell’Asc Appennino del coordinatore di Fratelli d’Italia Marco Pizzino di cui abbiamo dato notizia sul Carlino di ieri, sulla trasparenza del bilancio Asc Appennino, replica brevemente Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti e Presidente dell’Unione Comuni dell’Appennino reggiano: "Non si può certo dire che ci sottraiamo al confronto sull’Asc Appennino Reggiano: il tema del bilancio dell’Azienda è stato ampiamente affrontato nelle recenti sedute del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, e nel Consiglio comunale di Castelnovo Monti, peraltro trasmesso in diretta streaming, ed al quale lo stesso Pizzino era presente tra il pubblico ma evidentemente non ha seguito il dibattito, che è stato esteso e approfondito, anche con diversi interventi dei consiglieri di minoranza in particolare il consigliere Mattia Casotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

