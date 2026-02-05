Arrestato dopo furto d’oro e incidente con auto in fiamme | l’episodio in sintesi

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Catania dopo aver rubato oro e causato un incidente con la propria auto in fiamme. La fuga è finita con l’auto che si è incendiata proprio mentre cercava di scappare, sorprendendo tutti. La polizia ha fermato il ladro poco dopo, mentre cercava di nascondersi tra le vie della città.

**Un furto d’oro in pieno stile “fuga da incendio”: così è andata la storia del 43enne di Catania** Quella di giovedì 5 febbraio 2026 è stata una giornata particolare per Catania, con un episodio di furto aggravato che ha visto coinvolto un uomo di 43 anni, un colpo di mano alquanto folle e una conclusione davvero inaspettata: la propria auto è andata in fiamme proprio nel momento in cui stava cercando di fuggire. L’uomo, con un colpo di scena inedito, ha rubato cavi di rame da una cabina elettrica in via Boschetto Plaia, ma l’incidente è stato più che altro un evento di tipo “misterioso” — o meglio, un mistero che si è trasformato in un disastro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catania Furto

Un uomo di 43 anni di Catania ha tentato di rubare oro rosso da una cabina elettrica in via Boschetto Plaia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catania Furto

