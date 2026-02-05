Arcivescovo di Udine visita Buttrio per l’anniversario di Don Bosco

L’arcivescovo Giovanni Maria Poli ha fatto tappa a Buttrio per celebrare l’anniversario di Don Bosco. La visita si è concentrata su momenti di confronto con la comunità, con interventi e celebrazioni che hanno richiamato l’importanza dell’educazione e della solidarietà. La giornata si è conclusa con un momento di festa e riflessione, coinvolgendo le persone del luogo in un’occasione di condivisione.

**L’arcivescovo di Udine, Giovanni Maria Poli, ha visitato Buttrio per l’anniversario di Don Bosco, in un’occasione dedicata all’educazione, alla cultura e alla solidarietà.** La giornata è iniziata alle ore 10 con un incontro tra il vescovo e le istituzioni locali, e ha visto l’intero territorio della città friulana partecipare a una serie di iniziative che celebrano il pensiero e il contributo spirituale del santo fondatore delle Salesiane. L’evento, in programma per il 29 novembre, è stato organizzato in collaborazione con l’associazione “Don Bosco – Istituto Salesiano”, con l’obiettivo di rinnovare il legame tra il territorio e il modello educativo e sociale di Don Bosco.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Udine Buttrio Visita Pastorale, l'Arcivescovo in visita al Centro Diurno Integrato “Giovanni Caressa” di Anffas Trentesimo anniversario di episcopato per l’arcivescovo Riccardo Fontana Il 6 gennaio 1996, giorno dell’Epifania, l’arcivescovo Riccardo Fontana fu ordinato vescovo da papa san Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro a Roma. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Udine Buttrio Argomenti discussi: 50° anniversario del terremoto in Friuli; Si rinnova la celebrazione alla vita voluta dalla Diocesi udinese; Festa della Vita, l’Arcivescovo: La strada della vita è già tracciata da Dio; 50° anniversario del terremoto in Friuli - convegni dell'Arcidiocesi di Udine. Giornata vita consacrata: Udine, oggi pomeriggio la messa presieduta dall’arcivescovo Lamba in cattedrale. Giubilei per 7 suoreUn’occasione per rendere grazie a Dio della peculiare testimonianza di vita, illuminata dalla fede, che religiosi e religiose realizzano ogni giorno, unitamente ai molteplici e insostituibili servizi ... agensir.it Giovani e sanitari, l'arcivescovo Lamba: «Serve un piano per pagarli di più»UDINE - Mettere a fuoco il senso del Natale tra tante «luci delle strade e via vai nei centri commerciali» - e scommettere su un'educazione al servizio degli altri sin dalla più tenera età, perché, ... ilgazzettino.it SI DICE.. 1936-2026 ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO 90 ANNI DI STORIA Sabato 31 Gennaio scorso, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Marianna Galli e del parroco della chiesa di Gesù Risorto, Don Giovanni Nigro, noi ragazzi delle classi I facebook 1/2/26. Solenne celebrazione in onore di don Bosco alla stessa ora di Scalon, ma presieduta dal vescovo, in cattedrale a Chioggia con la comunità e parrocchia Maria Ausiliatrice dei salesiani, con partenza dall'oratorio, e la partecipazione di altri preti e fedeli x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.