Arcipreti | Samb-Perugia sfida tra deluse

La sfida tra Samb e Perugia si trasforma in un duello tra due squadre deluse. Alvaro Arcipreti, ex dirigente di entrambe, ricorda come con il Perugia abbia vinto due campionati, mentre le stagioni in rossoblù sono state segnate da alti e bassi. Ora, l’attesa si concentra sui prossimi passi di queste squadre che cercano di risollevare le proprie sorti.

Quando si parla di Samb-Perugia è quasi scontato interloquire con Alvaro Aricpreti. Con il grifone il diesse umbro ha vinto due campionati, mentre furono double face le stagioni in rossoblù. La prima coincise con la vittoria nel campionato di Eccellenza, la seconda nel terzo posto in D. Entrambe con presidente Gianni Moneti. "E' sempre bello ricordare la mia esperienza a San Benedetto -dice Arcipreti- anche perché arrivai con Moneti in rossoblù dopo i successi di Perugia, ma soprattutto dopo l'ennesimo fallimento della Samb. Il campionato di Eccellenza lo vincemmo in carrozza con l'ambiente che ancora era scioccato dal nuovo tracollo societario.

