Archiviato definitivamente il progetto del Biodigestore di Vascigliano | Un bel risultato per il territorio di Stroncone

Da ternitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre sette anni, il progetto del biodigestore a biometano di Vascigliano a Stroncone è stato archiviato. La notizia è stata comunicata ufficialmente, portando a una svolta definitiva per la zona. Le pratiche sono state chiuse e il progetto non si farà più. Un risultato che mette fine a una lunga attesa e alle polemiche legate alla sua realizzazione.

Si chiude definitivamente dopo più di sette anni il progetto del biodigestore a biometano nella zona di Vascigliano di Stroncone. Un progetto osteggiato dalla cittadinanza, dai comitati, su cui si sono opposti anche amministratori locali e regionali, fino a portare la questione anche al Tar.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Biodigestore Vascigliano

Ultime notizie su Biodigestore Vascigliano

Argomenti discussi: Get-Energy, passo indietro sull’impianto: chiesta l’archiviazione del progetto; Palabombrini, la Giunta mette la parola fine al palazzetto indoor: progetto archiviato, spazio a parco e interventi più sostenibili; Inceneritore, Get Energy chiede archiviazione procedimento; Inceneritore Sulmona: la società fa un passo indietro. Archiviata la procedura, resta alta l'attenzione della politica e dei comitati.

