Archiviato definitivamente il progetto del Biodigestore di Vascigliano | Un bel risultato per il territorio di Stroncone

Dopo oltre sette anni, il progetto del biodigestore a biometano di Vascigliano a Stroncone è stato archiviato. La notizia è stata comunicata ufficialmente, portando a una svolta definitiva per la zona. Le pratiche sono state chiuse e il progetto non si farà più. Un risultato che mette fine a una lunga attesa e alle polemiche legate alla sua realizzazione.

Si chiude definitivamente dopo più di sette anni il progetto del biodigestore a biometano nella zona di Vascigliano di Stroncone. Un progetto osteggiato dalla cittadinanza, dai comitati, su cui si sono opposti anche amministratori locali e regionali, fino a portare la questione anche al Tar.

