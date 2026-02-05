Arbitro assegna rigore in gara tra Atalanta e Juventus proteste dei tifosi

L’arbitro ha fischiato un rigore per l’Atalanta, suscitando le proteste dei tifosi della Juventus. La decisione è arrivata dopo un fallo di mano di Bremer, e in pochi minuti lo stadio si è acceso di proteste e commenti. La partita si sta infiammando, mentre i giocatori cercano di mantenere la concentrazione.

**Un calcio di rigore, una reazione collettiva. Alla New Balance Arena, in una partita tra Atalanta e Juventus, l'arbitro ha assegnato un rigore per tocco di mano di Bremer, provocando proteste dei tifosi e un'ondata di commenti in giro per lo stadio. La partita, in programma per il 5 febbraio 2026, era già iniziata con tensione quando, alla 25esima minute, un episodio arbitrale ha cambiato il ritmo della gara.**

