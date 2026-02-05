Arbitro annulla gol segnato da Prati in Inter-Torino il goal è stato considerato invalido

Durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Torino, l’arbitro ha annullato un gol di Prati. La rete, che avrebbe portato l’Inter in vantaggio, è stata giudicata invalida per fuorigioco. Dopo un controllo al VAR, l’arbitro Marchetti ha confermato la decisione. La partita si è conclusa con una sconfitta per l’Inter, che ha perso 2-1.

**In Inter-Torino, al Monza, il gol di Prati è stato annullato per fuorigioco. Il match, in cui l'Inter ha perso 2-1 al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, andò a finire con una rete annullata e con l'arbitro Marchetti che confermò la decisione con il VAR.** All'74' del match, il Torino riuscì a pareggiare con un gol di Prati, centrato in testa dopo un cross del calcio di punizione. La rete, inizialmente celebrata con entusiasmo dai tifosi granata, fu annullata in pochi secondi. Il momento era emozionante, la conclusione era vicina. Ma la posizione del giocatore granata era già in zona fuori dal limite della difesa della squadra avversaria.

