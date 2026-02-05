Arbitro aggredito durante la partita | daspo di un anno e denuncia per un tesserato della Julia Spello Castello
Durante una partita di Prima Categoria, un arbitro è stato aggredito e ha dovuto interrompere l’incontro. Un uomo di 52 anni è stato identificato e ora dovrà rispettare un divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive. La polizia lo ha anche denunciato per quanto accaduto.
Divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive calcistiche per un 52enne che ha aggredito un arbitro durante una partita di calcio del campionato di Prima Categoria.All'uomo è contestato di essere entrato in campo, nel corso del secondo tempo della partita tra le squadre della Julia Spello.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Julia Spello Castello
Aggressione arbitro 17enne in Calabria, primi provvedimenti: 5 anni di DASPO ad un calciatore colpevole della violenza durante la partita dello scorso 23 novembre
Arbitro 17enne aggredito con violenti pugni durante una partita di seconda categoria: il video della follia da bordo campo
Giovane arbitro aggredito a pugni durante Francica–Girifalco
Ultime notizie su Julia Spello Castello
Argomenti discussi: Arbitro aggredito durante la partita: daspo di un anno e denuncia per un tesserato della Julia Spello Castello; Giovane arbitro preso a testate, anche la sorella direttrice di gara è stata aggredita in campo; Arriva la maxi squalifica per il calciatore che ha aggredito l'arbitro: 4 anni e 6 mesi di stop. Dovrà restare ai box sino a luglio 2030; A Crotone l’arbitro aggredito: Sono pronto a tornare in campo.
Scafati, arbitro aggredito durante una gara di basket di Serie D: match sospeso, cinque giorni di prognosiGrave episodio di violenza sportiva ieri pomeriggio a Scafati, durante una partita di basket del campionato di Divisione Regionale 1. agro24.it
A Crotone l’arbitro aggredito: Sono pronto a tornare in campoL’iniziativa si è svolta presso la sede dell’AIA-FIGC di Crotone. Presente l'arbitro aggredito e il calciatore che lo ha soccorso ... ilcrotonese.it
MATCH DAY – 20ª GIORNATA Si torna in campo al Marinangeli: è il momento di mettere intensità, identità e cuore rossoblù. Domenica 1 Febbraio Ore 14:30 Stadio Angelo Marinangeli – Nocera Umbra ASD Nocera Umbra 2017 vs Julia Spello facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.