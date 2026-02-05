Arbitro aggredito durante la partita | daspo di un anno e denuncia per un tesserato della Julia Spello Castello

Durante una partita di Prima Categoria, un arbitro è stato aggredito e ha dovuto interrompere l’incontro. Un uomo di 52 anni è stato identificato e ora dovrà rispettare un divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive. La polizia lo ha anche denunciato per quanto accaduto.

