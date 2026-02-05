Appuntamento in Piazza con il dott Franco Posa criminologo esperto di Neuroscienze Forensi

Oggi in Piazza si è tenuto un incontro con il criminologo Franco Posa, che ha parlato della crisi legata al fentanyl. Il farmaco, nato come analgesico, ha provocato la peggiore overdose nella storia degli Stati Uniti. Tra traffici illegali e fallimenti delle politiche di contrasto, questa emergenza ha colpito non solo la sanità, ma anche sicurezza e stabilità sociale. La questione si sta trasformando in una sfida strategica globale, con anche un’idea italiana rivolta a Washington per trovare soluzioni.

Con il Dott. Franco Posa Criminologo esperto di Neuroscienze Forensi .

