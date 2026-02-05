Apple guarda il tuo volto e capisce tutto | la tecnologia israeliana che preoccupa gli esperti

Apple ha annunciato di aver acquisito la startup israeliana Q, una mossa che ha sorpreso molti nel settore tech. La tecnologia sviluppata da Q permette di analizzare i volti delle persone in modo molto dettagliato, e questo ha sollevato diverse preoccupazioni tra gli esperti di privacy. L’azienda americana ha comunicato di voler integrare le innovazioni di Q nelle sue future applicazioni, ma ancora non si sa bene come utilizzerà i dati raccolti. La notizia ha fatto discutere, anche perché la tecnologia può essere usata sia per migliorare i servizi che per invadere la privacy degli utenti.

Apple ha appena firmato una delle acquisizioni più significative degli ultimi anni, comprando la start-up israeliana Q.ai per una cifra stimata intorno ai due miliardi di dollari. Non si tratta di un semplice investimento tecnologico, ma di un segnale chiaro sulla direzione futura dell’interazione uomo-macchina. Al centro dell’operazione c’è una tecnologia che promette di leggere micro-espressioni del volto e micro-movimenti della pelle per trasformarli in comandi digitali. Un passo che va oltre la voce e i gesti tradizionali, e che apre scenari tanto affascinanti quanto delicati. Q.ai è una start-up fondata a Tel Aviv nel 2022 che ha lavorato finora lontano dai riflettori, concentrandosi sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale capaci di interpretare il cosiddetto “ silent speech ”, ovvero una forma di comunicazione non verbale basata su micro-movimenti quasi impercettibili del volto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

