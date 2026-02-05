Appena ha visto i carabinieri, un uomo ha tentato di scappare in via Pra Millan, a Bressanone. Aveva un coltello di 30 centimetri e ha preso la fuga, scavalcando il ponte in cemento sul canale di scolo. I militari del nucleo radiomobile hanno inseguito il sospetto, dando vita a scene che sembrano uscite da un film d’azione.

Tutto è cominciato quando un 18enne tunisino, senza fissa dimora e volto noto alle forze dell’ordine, alla vista della pattuglia di passaggio se l’è data a gambe. Neanche a dirlo, i carabinieri l’hanno seguito a ruota e hanno notato che aveva gettato a terra un oggetto metallico (poi scopertosi essere un coltello da cucina di circa 30 centimetri, 17 dei quali solo di lama). Il giovane, al termine dell’inseguimento, è stato bloccato e infine denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro e repertato. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Bressanone Inseguimento

La polizia ha fermato quattro giovani con precedenti, tra cui uno trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bressanone Inseguimento

Argomenti discussi: Appena vede i carabinieri scappa: aveva un coltello di 30 centimetri; Raggirano una donna per rubare in casa ma arrivano i carabinieri di Varese e fanno scattare le manette; Vede i carabinieri e scappa: pusher di paese trovato con 1.500 euro di cocaina - BresciaToday; In libertà da un solo giorno, viene arrestato di nuovo per aver aggredito clienti e carabinieri in gelateria.

Raggirano una donna per rubare in casa ma arrivano i carabinieri di Varese e fanno scattare le manetteIl fatto avvenuto ieri nel capoluogo, zona via Campigli. In azione i militari del nucleo operativo radiomobile ... varesenews.it

Vede i carabinieri e si dà alla fuga in auto a Corridonia: dal finestrino getta più di 2 chili di drogaCORRIDONIA Un giovane è a bordo di un’auto in sosta, vede i carabinieri e fugge. I militari dell’Arma fanno scattare l’inseguimento e lui getta in strada due chili di hashish e 75 di cocaina. Poi ... corriereadriatico.it

Buongiorno, mi sono appena iscritta al gruppo ma vi leggevo da un po’. Vi chiedo se potete dirmi dove vedere gli aggiornamenti perché sul sito dove c’era il bando, non c’è nulla. Io ho fatto domanda per ripam assistente amministrativo e l’altro bando dei 1100 facebook

Quando ci vede arrivare impazzisce!!! Se ne avesse le possibilità appena ci sente aprirebbe subito il cancello!!! Anche se non ce lo dice a parole, ci fa capire che le siamo mancati. x.com