Antonio Luca Iorio La vendemmia 2025 non è soltanto un passaggio agricolo

La vendemmia 2025 si avvicina e già si sente il fermento tra i viticoltori. Non si tratta solo di raccogliere l’uva, ma di mettere insieme clima, suolo e abilità umane. È un momento in cui tutto converge, un punto di svolta per il futuro delle vigne. Gli esperti osservano con attenzione, perché questa vendemmia potrebbe segnare un passo importante per l’enologia italiana.

La vendemmia 2025 non è soltanto un passaggio agricolo, ma un momento di sintesi tra clima, suolo, competenze umane e visione enologica. In questo scenario, Antonio Luca Iorio osserva come la raccolta assuma un valore strategico ancora più marcato, perché ogni decisione – dal giorno di taglio dell'uva al primo conferimento in cantina – incide in modo diretto sulla qualità finale del vino. La raccolta del vino 2025 arriva dopo stagioni segnate da forti sbalzi climatici, primavere irregolari ed estati intense. Secondo Antonio Luca Iorio, il tema centrale non è più soltanto "quando vendemmiare", ma "perché vendemmiare in quel preciso momento".

