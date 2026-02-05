Questa sera Antonio Albanese sarà presente in sala a Lecco. L’attore e regista di Olginate presenta il suo ultimo film,

Fuori "Lavoreremo da grandi": lunedì sera l'attore al Nuovo Aquilone con Giuseppe Battiston. Tra le prime visioni ecco la commedia "Agata Christian" Arriva il nuovo film di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi. E lunedì il regista e attore di Olginate sarà in sala al Nuovo Aquilone, insieme all'attore Giuseppe Battiston. Tra le prime visioni ecco Agata Christian, commedia con Christian De Sica e Lillo. Lavoreremo da grandi, il film diretto da Antonio Albanese, segue la storia di tre amici di vecchia data.Beppe è un idraulico taciturno, vive ancora con la madre e non si è mai innamorato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Antonio Albanese

Antonio Albanese sarà a Lecco lunedì 9 febbraio per presentare il film

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Antonio Albanese

Argomenti discussi: Lavoreremo da grandi: il 4 febbraio in anteprima assoluta a Omegna e Torino il nuovo film di Antonio Albanese; Antonio Albanese a Omegna presenta in anteprima il suo nuovo film girato sul Lago d’Orta; Antonio Albanese protagonista in sala a Lecco per la sua ultima fatica; Lavoreremo da grandi, Antonio Albanese ci racconta i suoi piccoli grandi uomini di provincia: ingenui, rassegnati e… punk.

Antonio Albanese torna sul lago d’Orta: Lavoreremo da grandi, una commedia nata dal cuoreAnteprima a Torino per il nuovo film girato interamente sul territorio: Qui ci hanno accolto con un’umanità straordinaria ... giornalelavoce.it

Lavoreremo da grandi, di cosa parla il nuovo film di Antonio AlbaneseLa storia raccontata da Antonio Albanese nel suo ultimo film, Lavoreremo da grandi, in cui recita al fianco di Giuseppe Battiston. cinema.everyeye.it

IL CINEMA DI ANTONIO ALBANESE. Questa sera abbiamo ospitato il nostro amico Antonio Albanese, del quale siamo sempre felici di poter accompagnare i debutti. Qualche mese fa ci eravamo goduti il suo primo romanzo, mentre oggi ha scelto di essere co facebook

LAVOREREMO DA GRANDI, il nuovo film di Antonio Albanese, DA OGGI AL CINEMA Con #AntonioAlbanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero. Una produzione, Palomar, A Mediawan Company e PiperFilm, in collaborazione con Makin x.com