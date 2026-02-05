Antifascisti No Tav e magistratura | l’intercettazione che riapre il caso Padalino

Roma, 5 febbraio – Un’intercettazione del 16 dicembre 2016, pubblicata da Il Foglio, riporta una frase che riaccende le polemiche sulla vicenda giudiziaria di Padalino. La discussione si concentra su antifascisti, No Tav e magistratura, portando nuovamente al centro del dibattito un caso che sembrava ormai chiuso. La rivelazione ha suscitato reazioni e ha riaperto il confronto pubblico, mantenendo viva la tensione tra le diverse anime della politica e della società.

Roma, 5 feb – Un'intercettazione del 16 dicembre 2016, resa nota da Il Foglio, riporta una frase che ha riacceso l'attenzione su una vicenda giudiziaria chiusa formalmente ma rimasta politicamente controversa. Si tratta di una conversazione telefonica che, secondo quanto pubblicato dal quotidiano, avviene tra Gabriela Avossa, militante anarchica torinese attiva nelle proteste contro la Torino–Lione, e Daniele Pepino, noto esponente No Tav e figlio di Livio Pepino, ex magistrato e cofondatore di Magistratura democratica, storica corrente della magistratura associata all'area di sinistra. Il pm Andrea Padalino seguiva le violenze No Tav.

Gli uomini dietro le quinte hanno intercettato una conversazione tra i No Tav, in cui si parla di un’indagine contro il pm Padalino.

