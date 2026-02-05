Anorexia | la malattia mentale che colpisce giovani e adolescenti con crescente frequenza

Le giovani e gli adolescenti sono sempre più colpiti dall’anoressia, un disturbo alimentare che si diffonde tra i più giovani. Crescono i casi e le testimonianze di ragazzi e ragazze che lottano contro questa malattia mentale, spesso senza trovare aiuto immediato. La situazione preoccupa medici e famiglie, che cercano di capire come intervenire prima che sia troppo tardi.

**Le giovani e gli adolescenti sono selvaggiamente colpiti da un disturbo alimentare che sembra crescere nel tessuto della società: l'anoressia.** Un fenomeno ormai diffuso, in aumento nei confronti dei giovani tra i 12 e i 25 anni, con un andamento in netta espansione, in particolare nelle aree urbane, dove il rapporto con la moda, l'immagine e lo status sociale diventa sempre più critico. Secondo le ultime stime, **ogni due minuti in Italia nasce un nuovo caso di anoressia**, e le cifre non fanno scherzo: almeno **un milione di persone** in Italia soffrono di disturbi alimentari, con l'anoressia che rappresenta circa **il 30% delle diagnosi**.

