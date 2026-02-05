Il nuovo anno porta anche un nuovo trend estetico, il Ballerina Body. Sempre più donne cercano di avvicinarsi a questa immagine, ma non mancano le polemiche. Molte si domandano se questa ricerca di perfezione possa nascondere problemi di salute o mettere sotto pressione chi si confronta con modelli irrealistici. La questione è aperta e crea divisioni tra chi vede in questa moda un modo per esprimere creatività e chi invece ne mette in discussione i rischi.

D all’esilità estrema al Ballerina Body. Il corpo delle donne è ancora al centro di un nuovo trend estetico che, se mal interpretato, può creare problematiche psicologiche e alimentari. L’ultima tendenza si ispira al mondo della danza e richiede un fisico non solo magro ed elegante ma anche tonico, da ottenere con ore e ore di allenamento. Nuotare in piscina: ecco perché fa bene al corpo e alla mente X Leggi anche › Michelle Hunziker e il corpo da Pin Up a 49 anni. Ma gli haters dicono “Photoshop” Ballerina Body, l’ultimo trend dal mondo della danza. Il mondo delle ballerine, con la loro eleganza, grazia ed esilità è al centro di un nuovo trend estetico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anno nuovo, nuovo trend estetico: il Ballerina Body. Che porta con sé parecchie polemiche

