Angelo col volto di Giorgia Meloni cancellato | Perché è stato rimosso

La chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma sta attirando l’attenzione dei passanti. Nei giorni scorsi, durante un restauro, il volto di Giorgia Meloni è stato cancellato da un affresco. La notizia ha scatenato molte polemiche e domande su come e perché sia successo. La chiesa, di solito tranquilla, ora è al centro di discussioni tra visitatori e residenti.

La vicenda del restauro finito al centro delle polemiche nella chiesa di San Lorenzo in Lucina nasce da un intervento che, nel giro di pochi giorni, ha trasformato un luogo di culto nel cuore di Roma in una meta di curiosità continua. Un affresco della Cappella di Umberto II, raffigurante un angelo, è diventato improvvisamente famoso per i tratti somatici che molti hanno riconosciuto come quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da lì, una scia di commenti, ironie e discussioni che ha superato i confini della parrocchia, arrivando fino ai social e alle agenzie di stampa. A fare chiarezza è intervenuto il Vicariato di Roma, con una nota dell'Ufficio Comunicazioni Sociali che spiega come l'opera presentasse "fisionomie non conformi all'iconografia originale e al contesto sacro".

