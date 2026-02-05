Andrea Delogu Nikita Perotti | Se la vedi per la prima volta ti manca il respiro…
Nikita Perotti torna a parlare del suo rapporto con Andrea Delogu, la conduttrice televisiva. Durante un’intervista a La volta buona, Perotti ha spiegato che la prima volta che l’ha vista, si è sentito senza fiato. I due si sono conosciuti sul palco di Ballando con le stelle, dove hanno vinto insieme, e ora il loro legame sembra più forte che mai.
(Adnkronos) – Nikita Perotti ospite oggi a La volta buona è tornato a parlare del suo rapporto con Andrea Delogu, conduttrice televisiva e sua partner di ballo a Ballando con le stelle, dove hanno trionfato insieme. Recentemente intervistata da Gianluca Gazzoli nel podcast ‘Passa dal BSMT’, Andrea Delogu ha ammesso che difficilmente gli uomini . L'articolo Andrea Delogu, Nikita Perotti: “Se la vedi per la prima volta ti manca il respiro.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La volta buona, Nikita Perotti: “Se c’è amore, l’età non conta”. Frecciata ad Andrea Delogu?
Nikita Perotti, ospite a La volta buona, ha commentato la questione dell’età nelle relazioni sentimentali, affermando che “se c’è amore, l’età non conta”.
Ballando con le stelle, il messaggio di Nikita Perotti per Andrea Delogu a La volta buona
Andrea Delogu, Nikita Perotti: Se la vedi per la prima volta ti manca il respiro...Il legame tra Perotti e Delogu resta dunque un solido rapporto di amicizia, che in passato qualcuno aveva scambiato per flirt. Delogu è attualmente fidanzata con Alessandro Marziali, che Perotti ha ... adnkronos.com
Continua la storia d’amore di Andrea Delogu: complicità, sorrisi e momenti felici con il fidanzatoAndrea Delogu sempre più innamorata: baci, passeggiate romantiche e momenti lontano dai riflettori. Tutto sul nuovo fidanzato. notizie.it
Andrea Delogu e Nikita vincono #BallandoConLeStelle con il 55% delle preferenze. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Siete d’accordo con la vittoria facebook
