Andrea Delogu Nikita Perotti | Se la vedi per la prima volta ti manca il respiro…

Nikita Perotti torna a parlare del suo rapporto con Andrea Delogu, la conduttrice televisiva. Durante un’intervista a La volta buona, Perotti ha spiegato che la prima volta che l’ha vista, si è sentito senza fiato. I due si sono conosciuti sul palco di Ballando con le stelle, dove hanno vinto insieme, e ora il loro legame sembra più forte che mai.

Recentemente intervistata da Gianluca Gazzoli nel podcast 'Passa dal BSMT', Andrea Delogu ha ammesso che difficilmente gli uomini

Nikita Perotti, ospite a La volta buona, ha commentato la questione dell’età nelle relazioni sentimentali, affermando che “se c’è amore, l’età non conta”.

