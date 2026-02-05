Ancona scoperta una banca abusiva | 4 milioni movimentati e 500 vittime in Italia

La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato una banca abusiva che aveva raccolto oltre 4 milioni di euro da più di 500 persone in tutta Italia. Gli investigatori hanno sequestrato i soldi e hanno denunciato i responsabili, che operavano senza licenza e senza rispettare le leggi. La scoperta ha messo in allarme molti cittadini coinvolti in questa truffa.

Scoperta una banca abusiva con oltre 4 milioni di euro movimentati e più di 500 vittime in tutta Italia. I militari della guardia di finanza di Ancona hanno contestato l'esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull'intero territorio nazionale. Nell'ambito dell'operazione, denominata "Golden Tree", sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l'oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite.

