Gli agenti della polizia di Ancona hanno scoperto una banca abusiva che ha movimentato più di 4 milioni di euro. Si tratta di un’organizzazione criminale che ha coinvolto circa 500 persone, tra cui alcuni investitori stranieri provenienti da Polonia e Bulgaria. La presunta truffa si basava su un sistema Ponzi, e gli investigatori stanno cercando di capire come questa rete operasse senza autorizzazioni ufficiali. Sono stati sequestrati i primi fondi e sono in corso gli accertamenti per individuare tutti i responsabili.

**** Un presunto sodalizio criminale ha creato un’istituzione finanziaria parallela, senza autorizzazione, in grado di movimentare oltre 4 milioni di euro, coinvolgere oltre 500 persone e far circolare denaro in un sistema Ponzi, all’interno del quale si sono inseriti anche investitori provenienti da Polonia e Bulgaria. È quanto emerso, in seguito a un’indagine condotta dal Comando Provinciale di Ancona, in ambito dell’operazione “Golden Tree”, che ha portato a sequestri di conti, misure cautelari personali e all’oscuramento della rete online utilizzata per le attività illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, banca abusiva scoperta: 4 milioni in movimento e 500 vittime nel caso Credimobile

Approfondimenti su Credimobile

La polizia di Ancona ha scoperto una banca abusiva gestita da un presunto gruppo criminale.

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una banca abusiva che ha movimentato oltre 4 milioni di euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Credimobile

Argomenti discussi: Carta e home banking, ma la banca era una truffa: scoperto schema Ponzi ad Ancona; Lo schema Ponzi, ecco come funzionava la banca abusiva scoperta ad Ancona; Scoperta banca abusiva: truffati più di 500 clienti, vittime anche a Palermo; Scoperta ad Ancona una banca abusiva: oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia. Cosa c'è dietro l'operazione...

Banca abusiva ad Ancona, oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia: cos'è lo schema Ponzi e come hanno truffatoUna banca abusiva basata su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 ... msn.com

Ancona, scoperta banca abusiva: oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittimeLa scoperta dei Carabinieri. Indagini, perquisizioni e denunce nell'operazione 'Golden Tree' ... adnkronos.com

Buongiorno! Gita a Verona FIERAGRICOLA di SABATO 7 FEBBRAIO al completo!!! I PRENOTATI VERRANNO CONTATTATI dalla BANCA per la REGISTRAZIONE/DISTRIBUZIONE dei BIGLIETTI D'INGRESSO offerti da APIMA Ancona PER I SO facebook