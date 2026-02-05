Ancona banca abusiva scoperta | 4 milioni in movimento e 500 vittime nel caso Credimobile
Gli agenti della polizia di Ancona hanno scoperto una banca abusiva che ha movimentato più di 4 milioni di euro. Si tratta di un’organizzazione criminale che ha coinvolto circa 500 persone, tra cui alcuni investitori stranieri provenienti da Polonia e Bulgaria. La presunta truffa si basava su un sistema Ponzi, e gli investigatori stanno cercando di capire come questa rete operasse senza autorizzazioni ufficiali. Sono stati sequestrati i primi fondi e sono in corso gli accertamenti per individuare tutti i responsabili.
**** Un presunto sodalizio criminale ha creato un’istituzione finanziaria parallela, senza autorizzazione, in grado di movimentare oltre 4 milioni di euro, coinvolgere oltre 500 persone e far circolare denaro in un sistema Ponzi, all’interno del quale si sono inseriti anche investitori provenienti da Polonia e Bulgaria. È quanto emerso, in seguito a un’indagine condotta dal Comando Provinciale di Ancona, in ambito dell’operazione “Golden Tree”, che ha portato a sequestri di conti, misure cautelari personali e all’oscuramento della rete online utilizzata per le attività illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu
