Ance Umbria la presidenza arriva a Terni | eletto Massimo Ponteggia tutti i nomi degli eletti

Questa mattina a Todi si è svolto l’insediamento dell’assemblea di Ance Umbria. Durante la riunione, Massimo Ponteggia è stato eletto nuovo presidente, prendendo il posto di chi ha terminato il suo mandato. L’assemblea ha anche eletto gli altri membri della presidenza e discusso alcune questioni cruciali per il settore delle costruzioni in regione.

I membri dell’assemblea, designati dalle associazioni territoriali di Perugia e Terni, hanno eletto presidente regionale l’imprenditore ternano Massimo Ponteggia, architetto, attualmente alla guida dell’impresa Ponteggia Snc, fondata nel 1946 dai fratelli Goliardo e Ramusio Ponteggia, oggi alla terza generazione. Ponteggia ha fatto parte del direttivo di Ance Terni per oltre 20 anni, diventandone presidente per due mandati (dal 2018 al 2025). “Una scelta, quella dell’assemblea – si legge in una nota di Ance Umbria - nel rispetto del principio dell’alternanza nella guida dell’associazione regionale, tra le provinciali di Perugia e Terni e nel segno della continuità con la presidenza di Albano Morelli, amministratore delegato della G.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Ance Umbria Costruttori di Napoli, rinnovato il direttivo Ance - tutti i nomi A Napoli, l’associazione dei costruttori edili Acen ha rinnovato il suo direttivo con l’elezione di Antonio Savarese come nuovo presidente, succedendo a Angelo Lancellotti. Novara, eletti i portavoce di quartiere: tutti i nomi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ance Umbria Argomenti discussi: Iscritti in crescita ai CAT ma ancora insufficienti: appello di geometri e costruttori edili; Gruppo Giovani Ance Puglia: è un tarantino il nuovo presidente. Ponteggia è il nuovo presidente regionale dell'AnceL'imprenditore ternano Massimo Ponteggia è il nuovo presidente regionale dell'Associazione nazionale costruttori edili. (ANSA) ... ansa.it Anci Umbria e sindacati insieme per rafforzare welfare e dirittiÈ stato siglato un protocollo d'intesa tra Anci Umbria e le organizzazioni sindacali regionali (Cgil, Cisl, Uil, Spi ... orvietosi.it Iniziativa in partenariato con Formedil Perugia, Ance Umbria, imprese ed enti locali facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.