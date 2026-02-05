Anatra soccorsa nel traffico del viale Leonardo da Vinci

Stamattina la polizia locale di Prato ha salvato un'anatra che si trovava nel traffico del viale Leonardo da Vinci, vicino a via Nenni. L'animale, ferito e incapace di volare, era rimasta a lato della carreggiata e rischiava di essere investita. Gli agenti hanno prontamente intervenuto, riuscendo a mettere in sicurezza l'animale e portarlo in salvo.

È stata salvata dall'intervento della polizia locale di Prato un'anatra selvatica che stamani intorno alle 9 si trovava a lato della carreggiata in viale Leonardo da Vinci, direzione Firenze, nei pressi di via Nenni: la presenza dell'animale, non in grado di volare perché probabilmente ferito, è.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Viale Leonardo da Vinci Anatra soccorsa nel traffico: intervento della Polizia Locale in viale Leonardo da Vinci Una anatra si aggirava stamattina lungo viale Leonardo da Vinci, vicino a via Nenni, creando scompiglio tra le auto in circolazione. Anatra soccorsa nel traffico: il salvataggio della Polizia Locale Alle 9 di stamattina, una volante della Polizia Locale di Prato ha recuperato un’anatra ferita che si trovava nel traffico di viale Leonardo da Vinci, vicino a via Nenni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Viale Leonardo da Vinci Anatra soccorsa nel traffico: il salvataggio della Polizia LocaleL'animale è stato portato al Centro di Scienze Naturali di Galceti ... msn.com Mamma anatra e i suoi 12 anatroccoli salvati alla Statale di MilanoL'intervento di Enpa e la liberazione al parco Sempione. Fondamentale la segnalazione tempestiva di studenti e personale universitario ... corriere.it ELETTRA IN SALVO E LIBERA Tutto è iniziato in una fredda serata di gennaio a Vaiano. Elettra, un’anatra che si è ritrovata bloccata sopra un filo dell’elettricità proprio davanti al Birrificio Mostodolce Era già stata avvistata al momento della chiusura facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.