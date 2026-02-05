Anaconda recensione | un simpatico e bislacco non reboot

Un nuovo film arriva in sala e combina umorismo e leggerezza. La storia ha un tono divertente, con un tocco meta-cinematografico che ormai sta spopolando. Jack Black e Paul Rudd funzionano bene insieme, creando un’alchimia che rende il film piacevole e senza pretese. È un prodotto che si lascia guardare, senza troppe pretese, e punta tutto sulla simpatia e sulla comicità semplice.

L'approccio meta-cinematografico (ma quanto va di moda, oggi, la roba meta?) e l'alchimia tra Jack Black e Paul Rudd per un film dalla divertita e leggera indole. A Hollywood sono finite le idee? Forse. Sta di fatto che la sceneggiatura dietro Anaconda - firmata da Kevin Etten e Tom Gormican - funziona perché gioca proprio su questo spunto (letteralmente), definendo così i confini di un reboot che non è un reboot, ma anzi una specie di assurdo omaggio a un cult degli anni Novanta. A dirigere il film Tom Gormican, che avevamo apprezzato al timone de Il talento di Mr. C. Nessun guizzo particolare, ci mancherebbe, e qualche - forse troppi - giri a vuoto, tuttavia l'ecosistema di Anaconda regge la botta (come può), divertendosi nello sviluppare .

