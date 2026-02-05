Anaconda | Hollywood ha paura di diventare grande?

Hollywood si trova di fronte a un problema evidente. La paura di crescere e cambiare si fa sentire, anche se l’operazione Anaconda sembra una parodia di sé stessa, una presa in giro del marcio sistema dei remake. La questione resta aperta: Hollywood riuscirà a superare questa crisi o continuerà a rimanere bloccata nel suo stesso meccanismo?

Ad Hollywood c’è evidentemente un problema. E, per quanto l’operazione Anaconda sulla carta risulta essere un parodia di sé stessa, una presa in giro del marcio sistema hollywoodiano dei remake, soffre delle stesse problematiche. E, per quanto l’operazione meta-cinematografica alla Tropic Thunder funzioni, non basta a far dimenticare quanto Hollywood sia diventata conservatrice. O, meglio ancora, quanto abbia paura di diventare grande. Perché il nuovo film con Jack Black non è un film completamente da buttare. Ha la sua forte dose di risite, di gag all’americana, di commedia slapstick e non-sense che tanto piace in terra statunitense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il film “Anaconda” del 2026, diretto da Tom Gormican, ha attirato l’attenzione anche per le scene post-credits.

