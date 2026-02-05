Amt | indagata anche l' ex presidente Ilaria Gavuglio blitz nel suo ufficio e nella sede dell' azienda

La procura di Genova ha messo sotto indagine anche l'ex presidente e ex direttore generale di Amt, Ilaria Gavuglio. Questa mattina, agenti sono entrati nel suo ufficio e nella sede dell’azienda, cercando documenti e prove legate all'inchiesta sui conti dell’azienda di trasporto pubblico. Gavuglio, che ha ricoperto ruoli di rilievo, ora si trova al centro di un’indagine che coinvolge anche altri dirigenti. La situazione si sta facendo più complicata e le autorità continuano a raccogliere elementi.

Anche l'ex presidente e ex Dg di Amt Ilaria Gavuglio è indagata nell'ambito dell'inchiesta della procura che indaga sui conti dell'azienda di trasporto pubblico di Genova. La notizia sul coinvolgimento di Gavuglio nell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio era nell'aria, ma.

