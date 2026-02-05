Amir Zainorin Gravity of the Wall al Museo delle Mura

Il Museo delle Mura di Roma apre le sue porte a una mostra di Amir Zainorin, artista malese. Dal 5 febbraio al 12 aprile, le sue opere riempiono le sale, portando i visitatori in un viaggio tra arte e architettura. La mostra si concentra sui lavori recenti dell’artista, che combina elementi di pittura e installazione per esplorare il rapporto tra spazio e percezione. È un’occasione per immergersi in un mondo fatto di forme e colori, con un occhio attento alle suggestioni del muro e delle strutture urbane.

Il Museo delle Mura presenta "Gravity of the Wall", una mostra personale dell'artista malese Amir Zainorin, dal 5 febbraio al 12 aprile, al Museo delle Mura di Roma.Ambientata tra le mura storiche, le torri e i corridoi del museo, la mostra si sviluppa come un dialogo tra la fragilità dei gesti.

