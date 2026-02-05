Amazon toglie documentario su Melania dopo critiche dal cinema Oregon

Un documentario su Melania Trump è stato rimosso da Amazon dopo aver ricevuto critiche da un cinema indipendente dell’Oregon. Il piccolo cinema aveva accusato la piattaforma di aver eliminato il film senza motivazioni chiare, scatenando polemiche sulla libertà di scelta e sul confronto tra grandi aziende e produzioni indipendenti. La vicenda mette in luce le tensioni tra il mondo dell’arte e le grandi piattaforme digitali.

Quando l'ironia di un piccolo cinema indipendente si confronta con i giganti del cinema, il risultato può essere una storia di controversie, di scontro tra il commercio e l'arte. È successo nel caso del Lake Theater e del documentario *Melania*, prodotto e distribuito da Amazon, e non è andato soltanto a finire in un breve periodo di tempo. Il 30 gennaio, il film era arrivato nelle sale americane, in concomitanà con il secondo insediamento del presidente Donald Trump. Di critica, non aveva neppure avuto bisogno: il film, diretto con meticolosità e costi elevati – 40 milioni di dollari per la produzione, altri 35 per il marketing – è stato un flop, con un punteggio di soli il 5% su Rotten Tomatoes.

A Los Angeles, un gruppo di attivisti di INDECLINE ha interrotto la proiezione di un documentario su Melania Trump.

