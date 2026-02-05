Ama il surf fa il dj e salta l' uomo | Napoli vuole innamorarsi di Alisson Santos

Napoli si prepara ad accogliere il nuovo acquisto. Il brasiliano, amante del surf e anche DJ, ha già lasciato il segno con le sue doti atletiche e la sua voglia di mettersi in gioco. Nato in Brasile da un ex calciatore, Santos ha vissuto anche in Tunisia e in Portogallo prima di sbarcare in Italia. La piazza si sta già interessando a lui, sperando che possa diventare il nuovo volto del Napoli.

La storia si ripete, per l'esterno sinistro del Napoli. In quella zona che è stata di Khvicha Kvaratskhelia è arrivato nel mercato di gennaio Alisson Santos. Più semplice da pronunciare, perché brasiliano, Alisson è anche più conosciuto di quando il georgiano è approdato a Napoli. Ha 23 anni ed ha già disputato la Champions League, anche se da comprimario ma, resta pur sempre una scommessa. Un acquisto del direttore sportivo Giovanni Manna che conta di mettere fine all'annosa questione dell'esterno sinistro, che tiene banco a Napoli dalla cessione di Kvara, avvenuta ormai un anno fa.  La sua storia calcistica è legata a quella familiare.

